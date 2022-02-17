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Usturpa ne demek, TDK'ya göre Usturpa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Usturpa kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Usturpa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Usturpa nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Usturpa kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Usturpa ne demek, TDK'ya göre Usturpa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Usturpa ne demek? Usturpa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi usturpa kelimesi. Peki usturpa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre usturpa nedir, usturpa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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USTURPA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Usturpa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Usturpa kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre usturpa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnce bir halatın ucuna bir kurşun parçası bağlanarak yapılan bir çeşit kırbaç

USTURPA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hele Üsküdar gibi bıçkını fazla semtlerde on çocuktan üç dördünde bir bıçak, bir sustalı, bir usturpa hatta bir saldırma bulunurdu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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