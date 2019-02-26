Usulsüz engelli raporu çetesi operasyonunda 2 tutuklama

DENİZLİ ve Uşak'ta sağlıklı kişilerin hastanelerden usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağladığı belirlenen çeteye yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 2'si tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla, 19 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro ekipleri, bir çetenin Denizli ve Uşak'ta sağlıklı kişilere para karşılığı hastanelerden usulsüz engelli raporu aldığını belirledi. Bu şekilde çete üyelerinden engelli raporu alan kişilerin kendilerine SGK'dan maaş bağlatıp, kamu kurum ve kuruluşlarının engeliler için sağladığı tüm imkanlardan da yararlandığı ortaya çıktı.

3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 20 Şubat günü harekete geçen polis ekipleri, iki ilde şüphelilere yönelik toplam 20 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 4'ü Uşak'ta, 17'si da Denizli'de olmak üzere 21 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, şüphelilerin ev ve işyerlerinde yaptığı aramalarda, yaklaşık 1000 kişinin, usulsüz şekilde engelli raporu almak için çete üyelerine verdikleri anlaşılan kimlik bilgilerine ulaşıldı. Çete üyelerinin 5 yıldır bu şekilde çok sayıda sağlıklı kişiye usulsüz engelli raporu aldığı belirlendi. Polisin operasyonu üzerine başta Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olmak üzere Denizli Devlet Hastanesi, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü gibi diğer kamu kurumları da inceleme başlattı. Kamu kurumlarının engelli sağlık raporu alan kişileri, tek tek incelemeye aldı.

Gözaltındaki 21 kişi, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 19'u tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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DHA