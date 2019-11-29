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  3. Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi (2)

Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi (2)

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.F.T., S.Y., L.K., M.D. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi (2)

5'İ TUTUKLANDI

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden A.F.T., S.Y., L.K., M.D. ve M.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.Y. ve S.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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