Utanmazlığın bu kadarı! Bir öğretmen rezaleti daha.... Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Kirstie None Rosa isimli öğretmen halka açık bir havuzda 15 yaşındaki iki öğrencisiyle ilişkiye girmesi nedeniyle tutuklandı.

1 9 Skandal olay, ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi.