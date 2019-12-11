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Utanmazlığın bu kadarı! Bir öğretmen rezaleti daha....

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Kirstie None Rosa isimli öğretmen halka açık bir havuzda 15 yaşındaki iki öğrencisiyle ilişkiye girmesi nedeniyle tutuklandı.

Utanmazlığın bu kadarı! Bir öğretmen rezaleti daha.... 119

Skandal olay, ABD'nin Florida eyaletinde meydana geldi.