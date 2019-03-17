Utaş Uşakspor - İnegölspor: 1-2 TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta kötü gidişe bir türlü son veremeyen Utaş Uşakspor, evinde 10 kişilik İnegölspor'a da mağlup olarak galibiyet hasretini 7 maça...

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