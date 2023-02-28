Utkir Yusupov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utkir Yusupov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Utkir Yusupov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Utkir Yusupov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Utkir Yusupov 4 Ocak 1991 tarihinde Sayram şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Уткир Давлатбекович Юсупов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Utkir Yusupov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 24 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Utkir Yusupov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Utkir Yusupov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Utkir Yusupov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Utkir Yusupov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Utkir Yusupov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Mash'al

1 Ocak 2014 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2016 yılında Neftchi

23 Ocak 2018 yılında Kokand 1912

24 Ocak 2019 yılında Navbahor

Utkir Yusupov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Utkir Yusupov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Utkir Yusupov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 1 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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