Utku Aydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utku Aydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Utku Aydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Utku Aydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Utku Aydin 10 Mart 2003 tarihinde Edirne şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Utku Aydın şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Utku Aydin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Utku Aydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Edirnespor futbol takımında oynamaktadır. Edirnespor takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Utku Aydin'nin Edirnespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Utku Aydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/utkuuaydinn/

Utku Aydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Utku Aydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Utku Aydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Utku Aydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Edirnespor

Utku Aydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Utku Aydin şuan Edirnespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.