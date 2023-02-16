Utku Burak Kunduzcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utku Burak Kunduzcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Utku Burak Kunduzcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Utku Burak Kunduzcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Utku Burak Kunduzcu 1 Ocak 2000 tarihinde Bursa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Utku Burak Kunduzcu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Utku Burak Kunduzcu, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

68 Aksaray Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. 68 Aksaray Belediye Spor takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Utku Burak Kunduzcu'nin 68 Aksaray Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Utku Burak Kunduzcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Utku Burak Kunduzcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Utku Burak Kunduzcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Utku Burak Kunduzcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Alanyaspor U19

10 Eylül 2020 yılında Arnavutköy Bld

26 Temmuz 2022 yılında 68 Aksaray Bld

30 Haziran 2023 yılında Arnavutköy Bld

Utku Burak Kunduzcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Utku Burak Kunduzcu şuan 68 Aksaray Belediye Spor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.