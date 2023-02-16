Utku Kizilkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Utku Kizilkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Utku Kizilkaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Utku Kizilkaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Utku Kizilkaya 18 Haziran 2000 tarihinde Eskisehir şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Utku Kızılkaya şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Utku Kizilkaya Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Utku Kizilkaya, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eskişehirspor futbol takımında oynamaktadır. Eskişehirspor takımına 5 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Utku Kizilkaya'nin Eskişehirspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Utku Kizilkaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Utku Kizilkaya isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Utku Kizilkaya Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Utku Kizilkaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Eskişehir U19

1 Temmuz 2018 yılında Eskişehirspor

28 Ocak 2019 yılında Eskişehir U21

1 Temmuz 2019 yılında Eskişehir U19

5 Nisan 2021 yılında Eskişehirspor

Utku Kizilkaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Utku Kizilkaya şuan Eskişehirspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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