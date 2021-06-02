Dünyanın en zor yarışması Survivor'a ünlülerle anlat bakalım oyunu için görüntülü bağlanan Utku Yuvakuran merak konusu oldu. Peki Utku Yuvakuran kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Utku Yuvakuran boyu | Utku Yuvakuran İnstagram adresi nedir? İşte ayrıntılar...

UTKU YUVAKURAN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Utku Yuvakuran, 2 Kasım 1997 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya geldi.

Utku Yuvakuran (d. 2 Kasım 1997; Şişli, İstanbul) Kaleci mevkisinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giymektedir. Sol Bek mevkisinde oynamış eski millî futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur.

UTKU YUVAKURAN BOYU

Utku Yuvakuran, 1,92 m'dir.

UTKU YUVAKURAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Beylerbeyi

Futbola Beylerbeyi'nde başlayan Utku, 2015-16 sezonunda daha 18 yaşında 3. Lig'deki takımın kalecisi oldu ve 35 lig maçında forma giyerek tecrübe kazandı. Takım, 3. Lig yükselme play-offlarına kalsa da finalde penaltılarla mağlup oldu. Yuvakuran, 11 maçta kalesini gole kapattı.

Beşiktaş

Yuvakuran, 2016'da Beşiktaş'a kiralandı. Fabri ve Tolga Zengin'in ardında üçüncü kaleci olan Utku, Beşiktaş ile ilk profesyonel maçına 19 Ocak 2017'de Darıca Gençlerbirliği ile oynanan Türkiye Kupası'nda çıkmıştır. Sezon sonunda Beşiktaş ile şampiyonluk yaşadı. 2017 yazında bedelsiz olarak Beşiktaş'a transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2017-18 sezonunda sadece bir Türkiye Kupası maçına çıktı. 2018-19 sezonunda da Loris Karius ve Tolga Zengin'in ardında üçüncü kaleci olarak kadroda yer aldı. Karius gelmeden önce Zengin'in sakatlığı nedeniyle 26 Ağustos 2018'de Antalyaspor ile oynanan lig maçında ilk kez Beşiktaş forması giydi. Ancak Beşiktaş maçı 3-2 kaybetti. 4 gün sonra ise Partizan ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giydi. İlk Avrupa maçında kalesinde gol görmedi ve Beşiktaş maçı 3-0 kazandı. Beşiktaş'ın Loris Karius transferi sonrası üçüncü kaleciliğe düşse de devre arasında Zengin'in kadro dışı kalmasıyla tekrar ikinci kaleci oldu.

2020-21 sezonunda Ersin Destanoğlu'nun ardından ikinci kaleci olacaktır.

UTKU YUVAKURAN INSTAGRAM HESABI NEDİR?

Utku Yuvakuran Instagram hesabı: @utkuyuvakuran1'dir.