Ütopik ne demek, TDK'ya göre Ütopik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ütopik ne demek? Ütopik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ütopik kelimesi. Peki ütopik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ütopik nedir, ütopik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜTOPİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ütopik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ütopik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ütopik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hayalî

