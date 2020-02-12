İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede "adam öldürme" suçundan tutuklanarak...

Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)

TUTUKLANDILAR

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede "adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA




Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT