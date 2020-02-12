Üvey anne Muhammed'in cesedini gömme planı yapmış (4)
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede "adam öldürme" suçundan tutuklanarak...
TUTUKLANDILAR
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 9 yaşındaki Suriyeli Muhammed Hüseyin'in evinde işkence yapılmış bir halde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan baba Yahya Hüseyin (40) ile üvey anne Emine Hüseyin (44) sevk edildiği mahkemede "adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Kaynak: DHA
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