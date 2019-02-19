Üvey babasının dövdüğü minik Esma, yaşam savaşını kaybetti (2) Sakarya'nın Geyve ilçesinde üvey babası Emre Salpat (28) tarafından dövüldüğü iddia edilen ve tedavi gördüğü Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma...

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