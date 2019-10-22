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  3. Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (3)

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (3)

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı üvey ağabeyi Efecan Demirtaş'ı (25) bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş (19) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Üvey kardeşini bıçaklayarak öldüren zanlı adliyede (3)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı üvey ağabeyi Efecan Demirtaş'ı (25) bıçaklayarak öldüren Alper Demirtaş (19) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Alper Demirtaş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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