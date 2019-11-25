Üvey kızını tacizden yargılanan babanın hapis cezası 9 yıl 4 aya düşürüldü

ÜVEY kızını tacizden yargılanan ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan babanın hapis cezası bugün İstinaf Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 9 yıl 4 ay 15 güne indirildi. Mahkeme suçun, çocuğun cinsel istismarı değil, çocuğun sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarı olduğuna karar verdi. İyi hal indirimi uygulanmadı ancak ceza 15 yıldan 9 yıl 4 ay 15 güne çevrildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul'da yaşayan H. G. (32) 2013 yılında ikinci evliliğini yaptı. Olay sırasında 7 yaşında olan M.B., üvey babası O. G'nin kendisini 5 yıl boyunca taciz ettiğini annesine anlattı. Anne H.G. ve M.B.'nin öz babası K. B.'nin şikayeti üzerine, şüpheli O.G. hakkında dava açıldı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada, üvey baba O. G.'ye 15 yıl hapis cezası verildi. M.B.'nin avukatı cezanın alt sınırdan verilmesi nedeniyle karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi de dosyanın görülmesi için hazırladığı tensip zaptında sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak, O.G.'nin tahliyesine karar verdi. İstinaf Mahkemesi duruşmada mağdur M.B.'nin dinlenmesine karar vererek, duruşmayı görülmek üzere bugüne ertelemişti.

İstinaf 25. Ceza Dairesi tarafından bugün görülen duruşmaya şikayetçi olarak M.B.'nin annesi H. G. ve babası K. B. katılırken, psikolojisi bozulacağı gerekçesiyle mağdur M.B. ailesi tarafından getirilmedi. Duruşmaya katılanlar arasında şüpheli olarak yargılanan O. G. ve taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma M.B.'nin avukatı Aydın Egemen'in, mağdur çocuğun daha önceki ifadelerini okumasıyla devam etti. Avukat Egemen, sanığın tutuklanması talebinde bulundu. O.G.'nin avukatı ise söz konusu olayda bunların kanıtı olmadığını ve olayı çocuktan başka kimsenin anlatmadığını iddia ederek müvekkilinin beraatini ve M.B.'nin ifade vermesini talep etti.

İstinaf Mahkemesi Heyeti, çocuğun psikolojisinin kötü yönde etkileneceği ve M.B.'nin daha öncesinde de ifade verdiğine değinerek, M.B.'nin dinlenmesine gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme suçun, çocuğun cinsel istismarı değil, çocuğun sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarı olduğuna karar verdi. İyi hal indirimi uygulanmadı, ceza 15 yıldan 9 yıl 4 ay 15 güne çevrildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Duruşmadan sonra basın açıklaması yapan Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) İstanbul Dava ve Saha Koordinatörü Sevgi Bakırlı, Çocuk Özel Yetkili Mahkemeleri kurulana kadar mücadele edeceklerini aktararak, "Üzgünüz, sanığın cezası 9 yıla indirildi. Biz bunun daha da artacağını düşünüyorduk. Her şeye rağmen, biz adalete inanıyoruz. Herkesi adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz."

Basın açıklamasında konuşan Avukat Aydın Egemen ise "İstanbul 25. İstinaf Ceza Mahkemesi şu an 12 yaşında olan üvey kız çocuğuna 4 yıl boyunca sistematik bir şekilde cinsel istismara maruz kalmasını aralıkla yapıldığı nedeniyle sarkıntılık olarak kabul etmiştir. Bugün metrobüste, metroda sarkıntılık kurbanı kadınlarımızla aynı suç olarak değerlendirmiştir. Cinsel istismarı yapan sanık, 20 yıl ceza yerine 9 yıl 4 ay 15 gün ceza ile ödüllendirilmiştir. Sanığın tutuksuz serbest bırakılması da ayrıca vicdanları sızlatmıştır. Karar Yargıtayca temyiz edilecektir" dedi.

Kararın ardından M.B.'nin annesi H. G.'nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

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Kaynak: DHA