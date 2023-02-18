Uwem Alexander kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Uwem Alexander Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Uwem Alexander adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Uwem Alexander Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Uwem Alexander 20 Mayıs 2002 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Uwem Alexander Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EKIPA yapmaktadır. Uwem Alexander, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Uwem Alexander'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Uwem Alexander Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Uwem Alexander isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Uwem Alexander Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Uwem Alexander futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2019 yılında NK Sesvete U17

1 Temmuz 2019 yılında NK Sesvete U19

8 Ağu 2020 yılında NK Osijek U19

4 Ocak 2021 yılında NK Osijek II

1 Temmuz 2022 yılında NK Osijek

Uwem Alexander Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Uwem Alexander şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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