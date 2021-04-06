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Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm full izle|Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm TRT 1 full izle

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölümü ile izleyici karşısında yer aldı. Tekiş ile girdiği taht mücadelesini kazanan Melikşah, Tekiş’e diz çöktürmüş, boynuna yay kirişini geçirmişti. Tekiş’in acıklı akıbeti ölüm mü olacaktır? İşte Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm full izle|Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm TRT 1 full izle...

Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm full izle|Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm TRT 1 full izle

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'da bu hafta, Melikşah ile Tekiş arasında geçen taht kavgasının sonunda ne olacak sorusu izleyiciyi heyecanlandırırken, diğer yanda ise Melikşah’ın merhameti Tekiş’in sağ kalmasını mı sağlayacak merak konusu oldu. İşte Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm full izle|Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm TRT 1 full izle...

Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm full izle|Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm TRT 1 full izle

Öte yandan Kınık Obası’nda Efruz’u fark eden Livya, onu Kınık Alplarına teslim etmek için harekete geçmiş fakat Hasan Sabbah tarafından ağır yaralanmıştı. Livya daldığı ölüm uykusundan uyanıp Efruz’un ve Faysal’ın bir Batıni olduğunu söyleyecek midir? Bu vesileyle Turna, babası İlteber’in Batınilerce öldürüldüğünü öğrenecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜM FULL İZLE | SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm full izle|Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm TRT 1 full izle

Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu’yu kaçırmayı başarmıştı. Sabbah, Başulu’yu neden kaçırmıştır? Onu tutsak ederek hangi emeline varmayı planlamaktadır? Geri vermek için Başulu’ya karşılık Sencer’den hangi mühim şeyi isteyecektir?

Uyanış Büyük Selçuklu 27. bölüm full izle|Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm TRT 1 full izle

Tapar en sonunda emeline ulaşmış ve emir olacağını öğrenmişti. Sultan Melikşah tarafından Şelemzar Emiri tayin edilen Tapar’ı nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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