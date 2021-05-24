Pazartesi akşamları TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 33. bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde linklere yer verdik. Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm full, tek parça izle | Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM DULL, TEK PARÇA İZLE | UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

Zübeyde’nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk’ü kıstırmıştı. Tacülmülk’ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk’ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?

Mitras’ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras’ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras’ın esir ettiği Ali’yi kurtarabilecek midir?

Öte yandan Hasan Sabbah’ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu’nun vaziyetini öğrenen Başulu’nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası’na yakın bir yerde otağını kuracaktır. Başulu’nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah’ı suçlayan Baturalp’ın gelişi nelere sebebiyet verecektir?

Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer’in veliahtlık hususunda Başulu’nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah’ın veliaht olarak Berkyaruk’u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir?

Baturalp, Sencer’i veya Tapar’ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu’yu Kıpçak Diyarı’na götürecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM İZLE

TRT1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜM İZLE