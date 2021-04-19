Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, yeni bölüm fragmanın yayınlanmaması ve yayın akışında eski bölümün yer alması üzerine bugün neden yok şeklinde araştırılmaya başlandı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam var mı? 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm neden yok? İşte ayrıntılar...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisi kanalın bugün ki yayın akışında yer alıyor. Ancak geçtiğimiz hafta yayınlanan 28. bölüm tekrarı olarak yer alıyor. Diziye ait yeni bölüm fragmanı da henüz yayınlanmadı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Büyük bir ilgiyle izlenen tarihi dizi bu akşam 29. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmsı bekleniyordu. Fakat kanalın yayın akışında geçtiğimiz hafta yayınlanan 28. bölüm tekrarı yer alıyor. Bu akşam yeni bölümü yayınlanmayacak olan diziye neden olarak koronavirüs tedbirleri gösterildi. Bu kapsamda dizinin yapımcısı Emre Konuk Twitter hesabından, ‘Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz’ açıklaması yaptı.

Açıklamalarda, "Her canın kıymetini bildiğimiz için ve pandemiyle daha başarılı mücadele edebilmek için bir kez daha durmak zorunda kaldık. 19 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 29. Bölümümüzü pandemi koşulları nedeniyle 1 hafta sonra yayınlamaya mecbur kaldık" ifadeleri kullanıldı.

Günler öncesinde dizi çekimleri sırasında Ahmed Sencer karakterini canlandıran Ekin Koç’un koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.

TRT 1 19 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:25 Kuşlarla Yolculuk

09:05 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

14:45 İyilik Hikayeleri

15:00 Acemi Anneler

16:15 Mavera

18:00 Ana Haber

18:25 Doğrusu Ne?

18:30 Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 Uyanış: Büyük Selçuklu (Tekrar)