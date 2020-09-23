Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim? Konusu ne? Ne zaman başlıyor?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezonun en merak uyandıran yapımlarından biri olan Uyanış Büyük Selçuk şimdiden oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyicilerin merakla beklediği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? oyuncuları kim? Konusu ne? Nerede çekliyor? Tüm detaylar haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ekin Koç

Buğra Gülsoy

Hatice Şendil

Gürkan Uygun

Leyla Lydia Tuğutlu

Sevda Erginci

Mehmet ÖzgüR

Cemal Toktaş

Osman Sonant

Leyla Feray

İlker Kızmaz

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU

Uyanış: Büyük Selçuklu, 28 Eylül 2020 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan tarihi dizidir. Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alacaktır.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ KANALDA?

Uyanış Büyük Selçuklu TRT 1'de yayınlanacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM FRAGMANI