Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim? Konusu ne? Ne zaman başlıyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim? Yeni yayın döneminde büyük ses getireceği konusu ve tecrübeli oyuncu kadrosu ile şimdiden belli olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları kim? Konusu ne? Ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? Yeni sezonun en merak uyandıran yapımlarından biri olan Uyanış Büyük Selçuk şimdiden oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkat çekiyor. İzleyicilerin merakla beklediği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ne zaman başlıyor? oyuncuları kim? Konusu ne? Nerede çekliyor? Tüm detaylar haberimizde...
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU
Ekin Koç
Buğra Gülsoy
Hatice Şendil
Gürkan Uygun
Leyla Lydia Tuğutlu
Sevda Erginci
Mehmet ÖzgüR
Cemal Toktaş
Osman Sonant
Leyla Feray
İlker Kızmaz
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU
Uyanış: Büyük Selçuklu, 28 Eylül 2020 tarihinde TRT 1'de yayınlanmaya başlayacak olan tarihi dizidir. Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve I. Melikşah'ın hayatını ele alacaktır.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ KANALDA?
Uyanış Büyük Selçuklu TRT 1'de yayınlanacak.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 1. BÖLÜM FRAGMANI