Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Barış Arduç kadroya dahil edildi!

Başrollerinde Gürkan Uygun, Ekin Koç, Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Uyanış: büyük Selçuklu" dizisine dair gündem yaratan açıklama yapıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuna resmen dahil oldu.

SULTAN ALPARSLAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Önemli gelişmelerin gündeme geldiği dizide artık Sultan Alparslan dönemi işlenecek. Sultan Alparslan'a ise kadroya yeni dahil olan Barış Arduç hayat verecek. TRT'de yayınlanan ve her hafta seyircisini ekranlara kitleyen fenomen dizi Uyanış: Büyük Selçuklu, yeni yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor.