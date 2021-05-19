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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Barış Arduç kadroya dahil edildi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan, geniş izleyici kitlesine sahip Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine olay transfer yapıldı. Dizinin oyuncu kadrosuna ünlü oyuncu Barış Arduç'un ismi eklendi.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine bomba transfer! Barış Arduç kadroya dahil edildi!

Başrollerinde Gürkan Uygun, Ekin Koç, Buğra Gülsoy gibi başarılı oyuncuların yer aldığı "Uyanış: büyük Selçuklu" dizisine dair gündem yaratan açıklama yapıldı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Barış Arduç, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosuna resmen dahil oldu.

SULTAN ALPARSLAN DÖNEMİ BAŞLIYOR

Önemli gelişmelerin gündeme geldiği dizide artık Sultan Alparslan dönemi işlenecek. Sultan Alparslan'a ise kadroya yeni dahil olan Barış Arduç hayat verecek. TRT'de  yayınlanan ve her hafta seyircisini ekranlara kitleyen fenomen dizi Uyanış: Büyük Selçuklu, yeni yayın dönemine bomba gibi girmeye hazırlanıyor.

Uyanış büyük Selçuklu dizisine bomba transfer Barış Arduç kadroya dahil edildiUyanış büyük Selçuklu dizisine bomba transfer Barış Arduç kadroya dahil edildi

Uyanış büyük Selçuklu dizisine bomba transfer Barış Arduç kadroya dahil edildi

 

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