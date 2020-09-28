Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Saat kaçta? Hangi kanalda? Bir çok kişinin merakla beklediği Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başrolleri Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun paylaşıyor. Peki Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? Saat kaçta? Hangi kanalda? Yapımcısı kim?

Yaklaşık 3 yıldır senaryosu üzerinde çalışılan ve büyük bir yatırımla izleyicilere görsel şölen sunmaya hazırlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde açık ve kapalı olmak üzere inşa edilen iki ayrı platoda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayınlanan ilk fragmanı ile büyük ilgi gören Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 20.00’de izleyici ile buluşacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU HANGİ KANALDA?

Merakla beklenen yeni dizi Uyanış Büyük Selçuklu TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YAPIMCISI KİMDİR?

Yapımcılığını Emre Konuk’un üstelendiği Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yönetmen koltuğunda ise Sedat İnci oturuyor. Senaryosu Serdar Özönalan ile Emre Konuk’un kaleminden çıkan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda ünlü isimler bulunuyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

13 aylık bir hazırlık aşamasından geçen Uyanış Büyük Selçuklu özel olarak hazırlanan 7 bin 500 metrekare kapalı plato içerisine saray, medrese ve kervansaray; 50 bin metrekare açık platoda da Anadolu Selçuklu Obası ve Kınık Obası, Şelemzar Şehri, İsfahan Şehri ve Bizans Kalesi kuruldu. Açık ve kapalı platolarda 350 dekor çalışanı, 100 marangoz ve 60 kişilik destek ekibi görev aldı.