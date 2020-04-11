Uyarılara aldırış etmeyip sokağa çıktı! Polise direnince gözaltına alındı!
Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmutesatbey caddesinde bir kişi sokağa çıktığı için devriye gezen yunus ekipleri tarafından evine gitmesi için uyarıldı. Ancak yaşlı adam uyarıya aldırış etmeyerek polislere direnince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Adama 3150 para cezası ve adli işlem yapılacağı öğrenildi.
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11 Nisan 2020 Cumartesi 16:12
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