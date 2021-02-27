Uyarıları dinlemeyip maske takmadı! İç çamaşırı ile aldığı önlem görenleri şaşırttı

Güney Afrika'da maske kullanmadan markete giren bir kadın, aldığı uyarıların ardından iç çamaşırını çıkartıp yüzüne taktı. Güvenlik görevlisi bu duruma şaşırırken marketteki diğer müşteriler durumu mide bulandırıcı buldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden birisi olan maske kullanımına geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da bir markette yaşanan olay damga vurdu. Bir kadının markete maskesi olmadan girdiğini gören güvenlik görevlisi, kadını maske takması yönünde uyararak aksi halde alışveriş yapamayacağını ve marketten çıkarılacağı söyledi.

İÇ ÇAMAŞIRINI MASKE OLARAK KULLANDI

Aldığı uyarıya tepkisini dile getirmek isteyen kadın ise herkesin gözü önünde iç çamaşırını çıkartıp maske yerine kullandı. Kadının yaptığını gören herkes hayrete düşerken çoğu kişi de durumu mide bulandırıcı olarak buldu.

''TEBRİK EDERİM''

Olaya tanıklık eden müşterilerden birisi kadını yaptığı davranış sonrası tebrik ederken çekilen videoyu kısa sürede binlerce kişi izledi. Bazı insanlar kadını maskesiz olduğu için eleştirirken bazı kullanıcılar ise görüntünün mide bulandırıcı olduğunu söyledi.