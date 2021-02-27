Aile içi problemlere dayanamadı! Arkasında gözü yaşlı anne-baba bırakarak intihar ettiMehmet Ali Erbil yaşadığı zor günleri anlattı: Sadece elimi oynatabileyim diye dua ediyordumTrabzon'da kritik randevu: Trabzonspor - Fenerbahçe'yi konuk edecek! İşte muhtemel ilk 11'ler...Canelo vs Avni Yıldırım maçı ne zaman 2021? Saat kaçta? Hangi kanalda?Seren Serengil, Cansu Dere'ye 'Sen de gözümden düşme istersen' dedi! Sosyal medya sallandıÇanakkale, Gökçeada'da tekne alabora oldu! 2 kişi 500 metre yüzüp karaya çıktı: 1 ölü, 2 kişi kayıpUyarıları dinlemeyip maske takmadı! İç çamaşırı ile aldığı önlem görenleri şaşırttıCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Önce büyükşehirlerde sonra tüm Türkiye'de olacak!MHP'den Doğu Perinçek açıklaması: Şiddetle karşıyız, çay içmemiz bile mümkün değildirBugün hangi maç, hangi kanalda? 27 Şubat 2021 Cumartesi hangi maçlar var?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Uyarıları dinlemeyip maske takmadı! İç çamaşırı ile aldığı önlem görenleri şaşırttı

Uyarıları dinlemeyip maske takmadı! İç çamaşırı ile aldığı önlem görenleri şaşırttı

Koronavirüs salgını dünyada etkisini göstermeye devam ederken Güney Afrika'daki bir kadının iç çamaşırıyla aldığı maske önlemi görenlere pes dedirtti. Bir markete maskesiz girdiği için uyarılan kadının gelen uyarılara tepkisini belli etmek için iç çamaşırını çıkartıp maske yerine kullandığı o anlar böyle kaydedildi.

Güney Afrika'da maske kullanmadan markete giren bir kadın, aldığı uyarıların ardından iç çamaşırını çıkartıp yüzüne taktı. Güvenlik görevlisi bu duruma şaşırırken marketteki diğer müşteriler durumu mide bulandırıcı buldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden birisi olan maske kullanımına geçtiğimiz günlerde Güney Afrika'da bir markette yaşanan olay damga vurdu. Bir kadının markete maskesi olmadan girdiğini gören güvenlik görevlisi, kadını maske takması yönünde uyararak aksi halde alışveriş yapamayacağını ve marketten çıkarılacağı söyledi.

Uyarıları dinlemeyip maske takmadı! İç çamaşırı ile aldığı önlem görenleri şaşırttı

İÇ ÇAMAŞIRINI MASKE OLARAK KULLANDI

Aldığı uyarıya tepkisini dile getirmek isteyen kadın ise herkesin gözü önünde iç çamaşırını çıkartıp maske yerine kullandı. Kadının yaptığını gören herkes hayrete düşerken çoğu kişi de durumu mide bulandırıcı olarak buldu.

''TEBRİK EDERİM''

Olaya tanıklık eden müşterilerden birisi kadını yaptığı davranış sonrası tebrik ederken çekilen videoyu kısa sürede binlerce kişi izledi. Bazı insanlar kadını maskesiz olduğu için eleştirirken bazı kullanıcılar ise görüntünün mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT