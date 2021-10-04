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  3. Uyarılmalarına rağmen rahat durmadılar! Türk kıta sahanlığını ihlal eden gemiye Türk donanması müdahale etti!

Uyarılmalarına rağmen rahat durmadılar! Türk kıta sahanlığını ihlal eden gemiye Türk donanması müdahale etti!

Milli Savunma Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimine ait Nautical Geo araştırma gemisinin Türk kıta sahasına izin girme teşebbüsünde bulunduğunu, söz konusu geminin bölgede bulunan Türk donanmasına ait gemi tarafından kıta sahanlığının dışına çıkarıldığını duyurdu.

Uyarılmalarına rağmen rahat durmadılar! Türk kıta sahanlığını ihlal eden gemiye Türk donanması müdahale etti!

Milli Savunma Bakanlığının verdiği bilgilere göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımladı. Ancak Türk kıta sahanlığı içinde yer alan çalışmanın Türkiye ile koordineli edilmemesi üzerine diplomatik kanallardan girişimde bulunduğu ifade edildi. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine edilmesi gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.

Uyarılmalarına rağmen rahat durmadılar! Türk kıta sahanlığını ihlal eden gemiye Türk donanması müdahale etti!

UYARILMASINA RAĞMEN KITA SAHANLIĞINA GİRMEYE ÇALIŞTI

Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisinin dün sabah saatlerinde Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulunduğu belirtildi. Söz konusu gemi, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Geminin kıta sahanlığına izinsiz olarak girmesi üzerine araştırma gemisi, Türk kıta sahanlığının dışına çıkarıldı.

GEÇTİĞİMİZ HAFA DA FAALİYETTE BULUNMAYA ÇALIŞTI

Nautical Geo araştırma gemisinin geçen hafta Türk kıta sahanlığı içinde yer alan Girit’in doğusundaki sahada izinsiz yapmaya çalıştığı faaliyet de yine Türk Deniz Kuvvetleri unsurlarınca engellenmişti.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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