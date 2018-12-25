Uyarıyı dikkate almadı, akıma kapılıp yaralandı

Batman'da elektrik sayacını yetkililerin bilgisi dışında açan ve kesilen elektriğini açmaya çalışan bir kişi akıma kapılarak yaralandı.

Batman kent merkezi Turgut Özal Bulvarı üzerinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye ait elektrik panosunu açarak, kesilen elektriğini açmaya çalışan ismi öğrenilemeyen bir şahıs elektrik akımına kapıldı. Dicle Elektrik'e yüklü miktarda borcu olduğu için elektriği kesilen ve kendi imkanları ile işyerinin elektriğini bağlamaya çalışırken yaralanan vatandaş çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen şahıs hakkında şikayette bulunacağı belirtildi. Dicle Elektrik yetkilileri, "Bilgimiz dışında olan bir olaydır. Elektrik akımına kapılan şahısın borcundan dolayı elektrik enerjisi kesilmişti. Meydana gelen olayda can kaybı da meydana gelebilirdi. Can kaybı olmaması bizi sevindirmiştir. Ancak bu konu ile ilgili de suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Dicle Elektrik Batman İl Müdürü Yusuf Açar, dün yaptığı açıklamada, vatandaşları elektrik panolarına müdahalede bulunmaması yönünde uyarmıştı. Açar, "Bunu yapanlar kendi hayatlarını tehlikeye attıkları gibi kırdıkları kilit sebebiyle diğer insanların, sokak hayvanlarının, hatta belki de kendi sevdiklerinin hayatını tehlikeye atıklarını bilmelidirler. Bu bilinçsiz müdahalelerin, elektrik şebekesinde onarılması çok daha güç ve uzun zaman alacak arızalara yol açtığının bilinmesi ve unutulmaması gerekir" diye konuşmuştu.

Kaynak: İHA