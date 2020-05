Üyelerin hayırları bayramlığa dönüştü

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde "ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim" isimli sosyal medya grubu üyesi vatandaşların destekleri ile yaklaşık 400 ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık kıyafet dağıtıldı.

Kısmet Sağlam yönetimindeki grup yönetimi her yıl olduğu gibi bu bayram da yüzlerce çocuğun yüzü güldü. Sosyal medya grup yöneticisi Kısmet Sağlam "Yaklaşan Ramazan bayramı öncesinde grup üzerinden başlatmış olduğum bayramlık kampanyasına yerel esnaftan destek istedim. Bu desteğime 3 bebe mağazası cevap verdi. Yüzde 30 indirimle kampanyaya destek olan mağaza sahiplerine grup üzerinden yapmış olduğum çağrıma karşılık olarak hayırsever üyelerimizden yoğun istek geldi. İlçe genelindeki ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlık almak isteyen her hayırsever bizzat kendileri tercih ettikleri mağazaya giderek bayramlıklarının ödemelerini yaptılar. Allah herkesten razı olsun ve bizlerde pandemi nedeniyle yoğunluğu azaltmak adına ekip olarak listelediğimiz ihtiyaç sahiplerinin bayramlıklarını paketleyerek kendilerine ulaştırdık. 300'e yakın bayramlığı pandemi nedeniyle çalışamayan ailelerin çocuklarına yetim ve öksüz çocuklarımıza dar gelirli ailelerin çocuklarına ulaştırdık. Aynı şekilde ayakkabı sponsoru olan AK Parti İlçe Başkanının bize sağladığı 100 çift ayakkabıyı da çocuklara ulaştırdık. Bağışçılarımızın ve mağaza sahiplerimizin katkılarıyla bu yılda her yıl olduğu gibi yüzlerce çocuğun yüzü güldü. Tabiki temennimiz kimse kimseye muhtaç olmasın. Fakat bu vesileyle insanlık ölmemiş dedirten görüntülerde bizleri son derece mutlu ediyor." dedi.

Kaynak: İHA