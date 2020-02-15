Beyazıt Öztürk'ün yarışmacısı olan Uygar Erdoğan O Ses Türkiye final gecesinde araştırılmaya başlandı. Peki Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye Uygar Erdoğan nereli? Kaç yaşında? Tüm merak edilenler haberimizde...

UYGAR ERDOĞAN KİMDİR?

Uygar Erdoğan, Ankara Tuzluçayır’da dünyaya gelmiş ve yaşamını burada sürdürmüştür..

Uygar Erdoğan 1993 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Sivas'lı Erdoğan ailesinin ikinci evladı olan Uygar’ın bir de erkek kardeşi var. uygar böyle bir çekirdek ailede yaşamını sürdürmektedir.

Uygar henüz 4 yaşındayken bağlamayla tanıştı. 2002 yılında TRT çocuk ve gençlik halk oyunları grubuna girdi. Grupla birlikte etkinlikler yapmak üzere yurt içi ve yurt dışı seyahetlerinde bulundu. Artık iyi bir düzeyde bağlamasını yorumlayabiliyordu Ama bunu böyle bırakmadı ve kendini geliştirmeye devam etti ‘ şelpe( pençe ) tekniğiyle farklı yorumlar kazandı.

Çaldığı Enstrümanlar; Bağlama , Kopuz , Divan , Ney, Mey , Kaval , Balaban , Zurna , Gitar , Batery , Electro Gitar , Asma Davul , Tef , Ritimler , Org …

Uygar Erdoğan, Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda ve daha bir çok yere gitmeye devam ediyor.

BEYAZIT ÖZTÜRK KİMDİR?

12 Mart 1969 tarihinde Bolu'da doğdu.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu. Okurken radyo programları hazırladı.

"Beyaz" ismini ilk olarak arkadaşlarıyla birlikte "Gına" isimli siyasi içerikli bir mizah dergisi çıkarırlarken kullandı. Eskişehir'de geçirdiği 7-8 aylık dönem içinde iki heykel, iki seramik, bir karikatür sergisi açtı ve bir karma seramik sergisine katıldı. Radyoculuğa Eskişehir'de başladı.

İstanbul'da Klas Fm'den gelen teklif üzerine, radyoculuğa profesyonel olarak girdi. Number One TV'de ve Kanal 6'da çeşitli televizyon programları, Kanal D ve Star televizyonlarında Beyaz Show, TRT'de 5+1 Şans Topu sunuculuğu, Kanal D'de Aileler Yarışıyor yarışması sunuculuğu, Best FM ve Radyo D'de radyo programları yaptı.

Konuk oyuncu olarak yer aldığı "Dansöz" filmi dışında "Nihavent Mucize" adlı sinema filminde, "Biz Size Aşık Olduk" ve "Karım ve Annem" adlı televizyon dizilerinde rol aldı. Aktüel Dergisi'nde "Kardan Adam" başlığı altında köşe yazıları yazdı. Talk Show'u kendisine pek çok ödül kazandırdı. Standup'ı denedi.

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER 2020?

O Ses Türkiye yarı final gecesinde, sms oylaması sonucunda finale kalan 6 yarışmacı belli oldu.

Soner Kip: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Turgut Çıngı: Murat Boz’un takımında

Eyüp Sultan Aylar: Hadise’nin takımında

Uygar Erdoğan: Beyazıt Öztürk’ün takımında

Alkan Dalgakıran: Seda Sayan’ın takımında

Biran Ceren Dörter: Hadise’nin takımında

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİMLER 2020?

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda ise Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan oturuyor.