Uygulama Bahçesinde eğitimler verilecek

İzmit Belediyesi tarafından yapılan uygulama bahçesinde ceviz yetiştiriciliği, aşı teknikleri, genel meyve yetiştiriciliği ve budama teknikleri hakkında eğitimler verilecek.

İzmit Belediyesi'nin Kozluca yolu üzerindeki uygulama bahçesinde eğitimler verileceği açıklandı. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, 25 dönümlük uygulama bahçesinin 15 dönümlük alanında çeşitli meyve ağaçları olduğunu belirterek, "500'ün üzerinde meyve ağacının olduğu uygulama bahçesinde Şubat ve Mart ayları içinde ceviz yetiştiriciliği, aşı teknikleri, genel meyve yetiştiriciliği ve budama teknikleri eğitimleri düzenlenecek. Teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek eğitimlerin çok faydalı olacağına inanıyoruz" dediler.

Uygulama bahçesinde 21 Şubat Perşembe günü gerçekleştirilecek ceviz yetiştiriciliği ve aşı teknikleri eğitimini Dr. Erdal Orman, 4 Mart'taki genel meyve yetiştiriciliği ve budama teknikleri eğitimini de Doç. Dr. Melekber Sülüşoğlu Durul verecek. Öte yandan, Kocaeli Üniversitesi Aslanbey Ziraat Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Doç.Dr. Melekber Sülüşoğlu Durul ile İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü teknik personeli uygulama bahçesinde incelemelerde bulundular.

Kaynak: İHA