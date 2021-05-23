Uygulama Destek Uzmanı(Bilişim), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2519.06

Meslek Adı : Uygulama Destek Uzmanı(Bilişim)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu : Başka Yerde Sınıflandırılmamış Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Uygulama Destek Uzmanı(Bilişim); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Uygulama Destek Uzmanı(Bilişim) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Raylı Sistemler İşletmeciliği Teknisyeni mesleği için “3115.43” kod olarak kullanılır iken Ahşap Yat Ve Tekne Yapımcısı mesleği için “7115.22” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Uygulama Destek Uzmanı(Bilişim) Meslek Kodu “2519.06” olarak belirlenmiştir.

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