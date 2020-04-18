İstanbul16 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve polislere sıcak çorba ikramı

Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve polislere sıcak çorba ikramı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis uygulama noktalarında görevli sağlık çalışanları ve polis memurlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve polislere sıcak çorba ikramı

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında polis uygulama noktalarında görevli sağlık çalışanları ve polis memurlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki polis uygulama noktası ve diğer noktalarda görevli personelleri ziyaret eden İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Kenan Akpolat ve beraberindeki sağlıkçılar, onlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve polislere sıcak çorba ikramı

Uygulama noktalarındaki sağlık çalışanları ve polislere sıcak çorba ikramı

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT