Uygulama noktasında ilçeye gelenlerin ateşi ölçülüyor

Düziçi Kaymakamlığının talimatı üzerine, ilçe girişine kurulan kontrol noktasında, Düziçi'ne giriş yapan vatandaşların ateşi, ısı ölçer cihazla tek tek kontrol ediliyor.

İlçenin girişi olan Düziçi'ne bağlı Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesinde kurulan, Ateş Ölçme Uygulama Noktasında, ikisi toplum sağlığı personeli, beşi Düziçi Belediyesi Zabıta Memuru ve beş tanesi de Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 12 personel görev yapıyor. Sabah saat 08.00'den 12.00'ye, saat 12.00'den 16.00'ya, saat 16.00'dan da gece saat 00.00 kadar üç vardiya şeklinde çalışan personel, ilçeye giriş yapan araçlardaki bütün vatandaşların ateşini, ateş ölçer cihazıyla ölçüyor.

Konuyla ilgili İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, "Bizler vatandaşlarımızı önemsiyor ve değer veriyoruz. Vatandaşlarımız bizim için kıymetlidir. Şu olağanüstü dönemde kimsenin en ufak zarar görmesini istemiyoruz. Bunun için kamu kurum ve kuruluşlarımızla elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda da, bu sabah saat 08:00 den itibaren; sağlık, emniyet ve zabıta ekiplerimizle beraber ilçenin girişi olan Düziçi'ne bağlı Yarbaşı Beldesi Karaçarlı Mahallesinde Ateş Ölçme Uygulama Noktası oluşturduk. Vatandaşlarımıza buradan bir kez daha sesleniyorum "bizler sizler için çalışırken sizlerden tek ricamız "evlerinizde kalmanız" hepimizin gayreti ve sabrıyla Düziçi ve Ülke olarak bu durumdan en kısa sürede Allah'ın izniyle çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA