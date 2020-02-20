Uygulama noktasında otomobilin çarptığı polis, ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, karayolunda uygulama yaptığı sırada otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan trafik polisi Erkan Temel (47), hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Denizli Antalya Karayolu, Sarıabat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Erkan Temel, uygulama yaptığı sırada Tuncay Çetin yönetimindeki 45 FP 881plakali kamyoneti durdurdu. Kamyonetin yanında ehliyet ve ruhsat kontrolü yapan Temel'e, Oktay Yıldırım yönetimindeki 20 U 0353 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre savrulan Temel ağır yaralandı. Yaralı polis memuru Temel, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Oktay Yıldırım gözaltına alınırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın görgü tanıklarından kamyonet sürücüsü Çetin, belge kontrolü yapıldığı sırada aracının yanındaki polis memuruna otomobilin çarptığını söyledi. Hemen sağlık ekiplerine haber verdiğini belirten Çetin, yaşanan kaza nedeniyle üzgün olduğunu söyledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA