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Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 2511.11

Meslek Adı : Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu : Bilgi Ve İletişim Teknolojisi İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu : Yazılım Ve Uygulama Geliştiricileri Ve Analistleri

Meslek Birim Grubu : Sistem Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Yetkisi dâhilinde ve tanımlanmış görev talimatlarına göre; yazılım geliştirme projesinin ön hazırlığını yapan, proje tasarımına katkı sağlayan, geliştirme çalışmalarını koordine eden, yazılımın uygulama ortamına uygunluğunu ve çalışırlığını test eden, yazılım dokümantasyonunu tamamlayan, yazılımın uygulamaya alma hazırlıklarını yapan ve bu çalışmaları koordine eden, yazılım iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayan, mesleki gelişim faaliyetlerini takip eden nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Uygulama Danışmanı (Bilişim); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Raylı Sistemler Sinyalizasyon Yöneticisi mesleği için “2149.17” kod olarak kullanılır iken Ahşap Yer Döşemecisi mesleği için “7122.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Uygulama Uzmanı/Danışmanı (Bilişim) Meslek Kodu “2511.11” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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