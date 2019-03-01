‘Uygulamalı Eğitimde +1 Eğitim Modeli’ anlatıldı

İnönü Üniversitesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi (MTSO) işbirliğiyle kariyer günleri kapsamında "Uygulamalı Eğitimde +1 Eğitim Modeli" konulu konferans düzenlendi.

Malatya Ticaret ve Sanayi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansa Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, İŞKUR İl Müdürü Vahap Toman, il müdürleri, akademisyenler, sanayiciler ve işverenler katıldı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre etmenin öneminden her fırsatta bahsettiklerini dile getirerek "Yıllardır firmalar, çalıştıracak nitelikli eleman bulamadığından şikayet ediyordu, gençler işsizlikten dert yanıyordu. Artık 81 ilde 81 meslek lisesi, protokol kapsamına alınacak ve mesleki eğitimin dinamik, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanması sağlanacak. Eğitim içerikleri TOBB ETÜ desteğiyle hazırlanacak ve lise eğitimini tamamlayan gençlerimiz nitelikli eleman pozisyonunda iş sahibi olabilecek" şeklinde konuştu.

Gençlerin artık işsizliği dert etmeyeceklerini ifade eden Sadıkoğlu, "Liselileri hedef alan bu proje Malatya 2. Organize Sanayi Bölgemizin içinde yapılan İnönü Üniversitesi OSB Meslek Yüksekokulunda da ön lisans öğrencilerine yönelik eğitim hayatına başlayacaktır. 6. ayda tamamlanması planlanan okulda eğitim gören öğrenciler OSB'deki fabrikalarda uygulamalı olarak ders işleyecek ve sanayiyi sadece teoride değil pratikte de öğrenecekler. Türkiye'de sadece 9 meslek yüksekokulunda uygulanan ve 3+1 eğitim modeli olarak adlandırılan bu sistem sayesinde öğrenciler sanayicinin ve iş dünyasının istediği niteliklere sahip teknik elemanlar olarak mezun olacaklar. Üniversite-sanayi işbirliğini gerçekleştirerek hem sanayicinin aradığı nitelikli eleman yetişecek hem de gençlerimiz işsizliği artık dert etmeyecek. Biz Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak eğitime her daim destek vereceğiz ve bu proje için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

3 yıldır üniversite-sanayi iş birliği üzerinde çok çalıştıklarını dile getiren İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise "Üniversite-sanayi iş birliğinde belli bir mesafe aldık ve yavaş gidiyoruz. Bunun bir parçası da uygulamalı eğitim. Uygulamalı eğitim Malatya OSB Meslek Yüksek Okulu'nda geçen yıl kuruldu. 3 alanda öğrenci aldık, eğitime başladık" dedi.

Rektör Kızılay, bugün müjdeli güzel bir haberi de aldıklarını belirterek "Bizim 10'uncu Elektrikli Araç Teknolojileri alanı da YÖK'ten onaylanıp geldi. Gelecek yıl 10 alanda Malatya OSB Meslek Yüksek Okulu'muz eğitim öğretime devam edecek. Uygulamalı eğitim 3+1 modeline bu yıl başladık gelecek yıl 10 alanda devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından konferansa geçildi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, konferansta "Uygulamalı Eğitimde +1 Eğitim Modeli" konulu sunumunu gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA