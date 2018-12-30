Kocaeli'de Uygulamalı Girişimcilik Kursu başladı. Kursun sonunda alınacak sertifika KOSGEB destek kredisi için büyük önem taşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının(KOMEK), KOSGEB ve İŞKUR ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursları başladı. Dört gün sürecek kursun sonunda katılımcılara sertifika verilecek. KOSGEB'den destek kredisi alabilmek için kursiyerlerin açılan kursa katılarak, sertifikalarını almaları gerekiyor. Uygulamalı Girişimcilik Kursu, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü Leyla Atakan Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda başladı. Aynı kurs, Yenikent ve Gölcük Kurs Merkezleri'nde de devam ediyor. Uygulamalı Girişimcilik Kursu'nda kursiyerlere öncelikli olarak, KOSGEB İş Planı Raporu hakkında bilgi aktarılıyor.

İş kurma konusunda yol haritası anlamını taşıyan rapor, girişimciler için büyük önem taşıyor. İş Kurma Raporu, girişimci adayına iş kurma konusunda bilgi aktarırken, olası hatalara karşı da uyarılarda bulunuyor. İş hayatındaki risklerin ve yasal sorumlulukların anlatıldığı raporun içeriği hakkında bilgi alan kursiyerler ileride karşılaşacakları sorunlara karşı şimdiden hazırlanmış oluyor. Kursta ayrıca girişim, girişimcilik ve girişimci kime denir başlıkları altında bilgi aktarılıyor. Finansal maliyet analiz tablolarının öğretildiği kursta başarılı girişimcilerin uygulamaları hakkında da aktarımlar yapılıyor.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, iş yeri açmak isteyen vatandaşlara kredi desteğini 2019 yılında sürdürecek. Vatandaşların KOSGEB kredisinden faydalanmaları için öncelikli olarak Uygulamalı Girişimcilik Kursu'na gitmeleri gerekiyor.

Kaynak: İHA