Uygulamalı ilkyardım eğitimine vatandaşlardan yoğun ilgi

Edirne Valiliği, İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından "Dünya İlk Yardım Günü Kutlamaları" çerçevesinde verilen uygulamalı eğitim, hem vatandaşlar hem de turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Uygulamalı ilkyardım eğitimine vatandaşlardan yoğun ilgi

Edirne Valiliği, İlk Yardım Eğitim Merkezi (İYEMER) tarafından "Dünya İlk Yardım Günü Kutlamaları" çerçevesinde verilen uygulamalı eğitim, hem vatandaşlar hem de turistler tarafından yoğun ilgi gördü.

Edirne'de İYEMER tarafından halka yönelik gerçekleştirilen uygulamalı ilk yardım bilgilendirme standı vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Saraçlar Caddesi'nde uygulamalı ilk yardım gösterimi etkinliklerinde (temel yaşam desteği, hava yolu tıkanıklığı müdahalesi, kanama kontrolü, turnike uygulaması, hayvan ısırma ve sokmaları, kalp krizi) gibi acil müdahale gerektiren durumlar uygulamalı olarak anlatıldı.

"Dünya İlk Yardım Günü Kutlamaları" çerçevesinde İYEMER tarafından kentin en işlek noktası olan Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan Edirne Valiliği İYEMER Mesul Müdürü Ayten Sünetçiler, 2019'dan bu yana il genelinde toplamda 335 ilk yardım eğitimiyle bin 400 kişi Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika olmak üzere 5 bin 666 kişinin bakanlık onaylı sertifikalı ilk yardımcı olarak yetiştiğini açıkladı.

134 Köye giderek ilkyardım eğitimi verdiklerini belirten Sünetçiler, Süloğlu, Lalapaşa, Enez, İpsala ve Havsa'nın tüm köylerinde bilgili olmalarını sağlamak amacıyla acil müdahale gerektiren durumlarda yapılması gerekenleri anlattıklarını dile getirdi. 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin ardından ilkyardım eğitimlerine taleplerin arttığını vurgulayan Sünetçiler, her hafta düzenli eğitim verdiklerini ve her geçen gün ilginin arttığını ifade etti.

İlk yardım bilgilendirme seminerleriyle il, ilçe ve köylerde uygulamalarını daimi olarak sürdürdüklerini söyleyen İYEMER Mesul Müdürü Ayten Sünetçiler, doğal afetler, trafik kazaları, yüksekten düşmeler, boğulmalar, yanıklar, zehirlenmeler gibi birçok durumda ilk yardım gerekebildiğini aktardı.

Kurumlar içinde ve valilikler bünyesinde Türkiye'de ilk ve tek olan ilkyardım eğitim merkezinin tüm illerde kurulmasını ümit ettiklerini söyleyen Sünetçiler, vatandaşlara uygulamalı olarak ilkyardımın önemini gösterip merkeze gelip belgeli ilkyardımcı olmalarını sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

"112 Gelene kadar neler yapabileceğimizi öğrendik"

Uygulamalı eğitime katılan Emrah Ceylan, seyahat ettiği sırada trafik kazalarına çok rastladığını ve 112 gelene kadar neler yapabileceklerini öğrendiklerini ve bunun duyarlılığında olmak amacıyla eğitim aldığını söyledi. Spor ile uğraştığını ve orada karşılaştığı sakatlanmalar durumunda ilk elden müdahale etmeyi öğrendiğini ifade eden Ceylan, 3 günlük kurs sonrası eğitime tabi olduklarını ve sınavı başarıyla tamamladıktan sonra ilkyardımcı kimlik kartını aldığını aktardı.

"Eğitimli insanlar ilkyardım müdahalesi yapmalı"

İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelen ve uygulamalı ilkyardım eğitimini izleyen Peri Pamir, ilkyardım eğitimlerinin büyük önem taşıdığını ve özellikle kalp krizi geçiren bir insanın yanında eğitimli birisinin bulunmanın hayat kurtarabileceğini aktardı. Özellikle eğitimli insanların ilkyardım müdahalesi yapması gerektiğine dikkat çeken Pamir, bilgisiz ve yanlış müdahalenin istenmeyen sonuçları beraberinde getirebileceğine dikkat çekti.

Geçerken bu uygulamayı gördüklerini ve hemen öğrenmek istediklerini belirten M. Reşat Suyusal, yerde yatan birisini gördüklerinde çaresiz kalmanın çok kötü olduğunu ve herkesin bu eğitimi alması gerektiğini söyledi.

22 Ekim 2019 tarihi itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında hizmet vermeye başlayan Edirne Valiliği İYEMER tarafından, halka yönelik ücretsiz olarak temel ilk yardım eğitimleri veriliyor ve Bakanlık onaylı sertifikalı, gönüllü İlkyardımcılar yetiştirilmeye devam ediliyor.

Uygulamalı ilkyardım eğitimine vatandaşlardan yoğun ilgi

Uygulamalı ilkyardım eğitimine vatandaşlardan yoğun ilgi

Uygulamalı ilkyardım eğitimine vatandaşlardan yoğun ilgi

Uygulamalı ilkyardım eğitimine vatandaşlardan yoğun ilgi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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