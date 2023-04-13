Uygun fiyatlı telefon arayanlara o marketten müjde var! Tecno Camon 19 Pro bedavadan biraz pahalıya satılacak: Bu fiyata bu donanım bulunmaz!

Teknoloji her geçen gün gelişmeye devam ederken fiyatlarda doğru orantılı olarak yükselişe geçti. Tecno Camon 19 Pro akıllı telefonlarının özelliklerinden olan parmak izi, yüz tarayıcı, Android 9.0 işletim sistemi, USB-C ağlantı noktalarıyla kaliteli malzeme kullanılmasıyla üretildi. Bunun üzerine carrefoursa müşterilerilen özel yeni kampanyasını duyurdu. Tecno Camon 19 Pro akıllı telefonlarına sahip olmak için yapılması gerekenler haberimizde.

Telefon arayışında olanlar özellikle fotoğraf çekiminde, oyun oynamakta iddialı bir alet arayanlara önerilen Tecno Camon 19 Pro akıllı telefonu olurken en büyük özelliği ise kameranın yapay zeka desteğiyle beraber donatılarak düşük ışık koşullarına rağmen yüksek kaliteli fotoğraf çekmesi oldu.

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TECNO CAMON 19 PRO ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6,8 inç IPS LCD, 1080 x 2460 piksel çözünürlük

İşlemci: Mediatek Helio G90T

Bellek: 8 GB

Dahili Depolama: 128 GB, microSD ile genişletilebilir

Arka Kamera: 64MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 2MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 16MP özçekim kamerası

Batarya: 25W hızlı şarjlı 5000mAh

İşletim Sistemi: Android 11, HiOS 7.6

Fiyatı: 10.900 TL