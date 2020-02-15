Uygur kardeşlere Gaziemir’de yoğun ilgi

Gaziemir Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte düzenlediği etkinlikte, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği Süt Kardeşler isimli oyun seyircilerle buluştu. Süheyl ve Behzat Uygur'la birlikte ünlü sanatçıların rol aldığı oyun, Gaziemirlilerden yoğun ilgi gördü.

Gaziemir Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Süt Kardeşler isimli tiyatro oyunu Gaziemir'de sahnelendi. Nejat Uygur'un Sadık Şendil'in öykülerinden esinlenerek yıllar önce kaleme aldığı ve sahneye taşıdığı oyunu, Süheyl Behzat Uygur Tiyatrosu oyuncuları Atatürk Kültür Merkezinde başarıyla sahneye taşıdı. Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin hem yönetmen koltuğuna oturduğu hem de rol aldığı oyuna Gaziemirli tiyatroseverler yoğun ilgi gösterdi.

Uygur kardeşlerin günümüze uyarladığı oyun seyirciyi kahkahaya boğarken, ülkemizin güncel sorunlarını da eleştirel bir dille ele alarak seyirciyi düşündürdü. Karakterlere hayat veren ünlü sanatçılar Süheyl Uygur, Behzat Uygur, Emine Ün, Nurten İnan, Ömer Yılmaz, Hakan Eke, Mesut Yılmaz ve Elif Gönlüm başarılı oyunculuklarıyla seyirciden tam not aldı. Oyuna yoğun ilgi gösteren Gaziemirli seyirciler, oyuncuları ayakta alkışladı.

Gaziemirlilerin oyunlarına gösterdikleri büyük ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini dile getiren Behzat Uygur, "İzmir'in bizde çok özel bir yeri var. Gaziemir'de olmaktan, Gaziemirli sanat dostlarının ilgisinden çok mutluyuz. Bizi sizlerle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'ya çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA