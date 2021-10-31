Ahmet Yesevi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada Eski YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Uygur Tazebay'ın Ankara'da hayatını kaybettiği belirtildi. Peki Uygur Tazebay kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Eski YÖK Başkan Vekili Uygur Tazebay neden öldü? İşte ayrıntılar...

UYGUR TAZEBAY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Suriye'nin Azez kentinde 1934'te dünyaya gelen Uygur Tazebay, çalışma hayatına, 1955'te Gaziantep Teknik Ziraat Müdürlüğü merkez teşkilatı bünyesinde ziraat teknisyeni olarak başladı.

Tazebay, 1978'de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Dış Münasebetler Daire Başkanı olarak atandı.

Türkiye Ticaret-Sanayi Odaları ve Borsalar Birliği Dış İlişkiler Daire Başkanlığı görevini de yürüten Tazebay, 1982'de YÖK'ün ilk genel sekreteri oldu.

Bakanlar Kurulu Kararı ile 1985'te YÖK Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Tazebay, 1988'de YÖK Başkan Vekili olarak seçildi, bu görevi 1996'ya kadar sürdürdü.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nun İkinci Başkanlığını da yapan Uygur Tazebay, 1994-2006 arasında Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeliği görevini yürüttü.

ESKİ YÖK BAŞKAN VEKİLİ UYGUR TAZEBAY NEDEN ÖLDÜ?

Ahmet Yesevi Üniversitesinden yapılan açıklamada Uygur Tazebay'ın ölüm nedenine yer verilmezken, 1 Kasım Pazartesi günü Doğramacızade Ali Paşa Camisi'nde öğle vaktinde cenaze namazı kılınacağı ve Kilis'te aile kabristanında defnedileceği belirtildi.