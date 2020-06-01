Uyku problemi yaşayanlara vişneli yoğurt önerisi

BESLENME Uzmanı ve Diyetisyen Deniz Zünbülcan, uyku problemi yaşayan kişilerin uyumadan önce süt, yoğurt, muz, kivi, vişne gibi gıdaları tüketmeleri gerektiğini söyledi. Zünbülcan, vişneli yoğurdun da iyi bir seçenek olduğunu kaydetti.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Deniz Zünbülcan, hava sıcaklıklarının artmasıyla kişilerin uyku problemi yaşadıklarını dile getirdi. Zümbülcan, uyku problemi için bazı gıdaların sıkça tüketilmesi gerektiğini söyledi. Uyku problemi yaşayan kişilerin serotonin hormonunun artıracak besinlere yönelmesi gerektiğine dikkati çeken Zünbülcan, "'Bu besinleri ise muz, kivi, süt, tavuk, hindi eti olarak sayabiliriz. Serotonin hormonu yanında melatonin hormonu da çok önemli. Bu hormonu artıracak besinlerde kabak çekirdeği, badem, melisa çayı ve vişnedir. Uyku problemi yaşayan kişiler vişneyi ara öğün olarak kullanabilirler. Örneğin vişneli yoğurt, uyku problemi yaşayan kişiler için iyi bir alternatif olabilir'" dedi.

'LAVANTA YAĞI YASTIĞA DAMLATABİLİRLER'

Bu kişilerin yastıklarına lavanta yağı damlatabileceklerini de söyleyen Zünbülcan, "Uçucu yağlardan da uyku problemi yaşayan kişiler faydalanabilir. Örneğin kişiler, yastıklarına damlatacakları 3-4 damla lavanta yağı ile uykuya dalma sürecini hızlandırabilirler. Öte yandan tüketecekleri çaylar da var. Örneğin; papatya çayı, melisa çayı kişilerin rahat uyumasını sağlar" ifadelerini kullandı.

Uyku düzensizliği yaşayan kişilerin su tüketimine de dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Zünbülcan, "Su tüketimi uyku problemi yaşayan kişiler için çok önemlidir. Kişi uyku düzensizliği yaşıyorsa, uyanarak idrara kalkıyorsa, mutlaka uyumadan birkaç saat önce su ve sıvı tüketimini sonlandırması gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak: DHA