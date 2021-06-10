Uykuda gelen son... Av tüfeği ile başlarından vurdu! Kocası Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta'yı yatakta öldürdü! 

Osmaniye'nin merkez ilçesine bağlı Köyyeri köyünde meydana gelen olayda, Gülten Usta, kocasını ve görümcesini av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdü. Cinayetleri, henüz öğrenilemeyen bir sebeple işleyen kadının aynı evde yaşayan kayınvalidesi de silah seslerini duymasının ardından evden kaçarak canını son anda kurtardı.

KAYINVALİDESİ ZOR KAÇTI

Gülten Usta, sabah saatlerinde yanlarına giderek, o sırada uykuda olan 27 yaşındaki kocası Süleyman Usta ve 18 yaşındaki görümcesi Ela Usta'yı av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdü. Olay anında silah sesini duyan ve aynı evde yaşayan kayınvalide ise kendisini dışarı attı.

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Cinayetleri işlemesinin ardından jandarmayı arayan kadın, kocasını ve görümcesini öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti.

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde, Süleyman ve Ela kardeşlerin öldüğü tespit edildi. Olayın ardından Gülten Usta gözaltına alınırken öldürülen Süleyman Usta ve Ela Usta'nın cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma görevlileri, olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.