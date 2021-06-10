2021 Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 10529006010 Haziran 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı | Komedi filmi Oğlan Bizim Kız Bizim FOX TV'de2021 Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1052503192021 Munzur Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1095900322021 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1047900642021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1036509662021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1032901892021 Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 10519006910 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız sezon finaliyle Kanal D'de2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203151835
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Uykuda gelen son... Av tüfeği ile başlarından vurdu! Kocası Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta'yı yatakta öldürdü!

Uykuda gelen son... Av tüfeği ile başlarından vurdu! Kocası Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta'yı yatakta öldürdü!

Osmaniye'de Gülten Usta isimli bir kadın, kocası Süleyman ve aynı evde yaşayan görümcesi Ela Usta'yı uykularında, av tüfeğiyle başlarından vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan kayınvalide ise son anda kendisini evden dışarı atıp kaçarak kurtuldu. Usta'nın cinayetleri neden işlediği ise henüz öğrenilemedi.

Uykuda gelen son... Av tüfeği ile başlarından vurdu! Kocası Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta'yı yatakta öldürdü!

Osmaniye'nin merkez ilçesine bağlı Köyyeri köyünde meydana gelen olayda, Gülten Usta, kocasını ve görümcesini av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdü. Cinayetleri, henüz öğrenilemeyen bir sebeple işleyen kadının aynı evde yaşayan kayınvalidesi de silah seslerini duymasının ardından evden kaçarak canını son anda kurtardı.

KAYINVALİDESİ ZOR KAÇTI

Gülten Usta, sabah saatlerinde yanlarına giderek, o sırada uykuda olan 27 yaşındaki kocası Süleyman Usta ve 18 yaşındaki görümcesi Ela Usta'yı av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdü. Olay anında silah sesini duyan ve aynı evde yaşayan kayınvalide ise kendisini dışarı attı. 

Uykuda gelen son... Av tüfeği ile başlarından vurdu! Kocası Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta'yı yatakta öldürdü!

KENDİSİNİ İHBAR ETTİ

Cinayetleri işlemesinin ardından jandarmayı arayan kadın, kocasını ve görümcesini öldürdüğünü söyleyerek kendisini ihbar etti. 

Uykuda gelen son... Av tüfeği ile başlarından vurdu! Kocası Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta'yı yatakta öldürdü! 

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde, Süleyman ve Ela kardeşlerin öldüğü tespit edildi. Olayın ardından Gülten Usta gözaltına alınırken öldürülen Süleyman Usta ve Ela Usta'nın cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma görevlileri, olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.

Uykuda gelen son... Av tüfeği ile başlarından vurdu! Kocası Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta'yı yatakta öldürdü!

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT