Uysal, “31 Martta mevcut başkanı gözden çıkaracaksınız”

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, seçim çalışmaları kapsamında Kartaltepe mahallesi Ceviz Kent TOKİ sitesi sakinleri ile buluştu.

Miting havasında gerçekleşen mahalle toplantısında konuşan AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 4 yıl boyunca seçim olmayacağını, Türkiye'nin reform gündemine döneceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yeni bir atılım dönemi başlatıp 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyeceklerini söyledi.

"31 Martta mevcut başkanı gözden çıkaracaksınız"

AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Burhanettin Uysal, mahallede yaptığı konuşmada vatandaşlara gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür ederek, "Değerli hemşehrilerim 6 gün sonra bugün bu saatlerde Belediye Başkanımız belli olmuş olacak. 4 aydır bu şehirde yapmış olduğumuz çalışmalar, üretmiş olduğumuz projeler, ellerini sıkmış olduğumuz hemşehrilerimizden aldığımız pozitif enerji ve teveccüh şunu gösteriyor ki Karabük Burhanettin Uysal'ı Belediye Başkanı seçecek. 10 yıllık süreçte Cevizkent'e yapılmış bir faaliyeti, bir çalışmayı gösterebilir misiniz? Cevizkent'i ziyarete geldiğimizde hocam burası unutulmuş, burası gözden çıkarılmış bir yer, mevcut Belediye Başkanı bizi gözden çıkardı diyorsunuz. Bende inanıyorum ki 31 Mart günü sizden mevcut Belediye Başkanını gözden çıkaracaksınız onu istirahate göndereceksiniz" dedi.

Başkan adayı Uysal'a mahalle ziyaretlerin de AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti 22. Dönem Karabük Milletvekili Ali Öğüten, partililer ve Belediye Meclis Üyesi adayları eşlik etti.

Kaynak: İHA