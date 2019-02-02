Uysal 5 yıllık hizmetlerini anlattı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 5 yıllık süre içinde yapılan çalışmalara ilişkin olarak 7 ayrı bölüm olarak hazırladığı "Hizmette 5 Yıl" videolarının 2.bölümünü de sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal hizmette 5 yıl boyunca neler yaptığını bir video ile anlattığı ilk bölümde, yenilenen Atatürk Anıtı, Çocuk Oyun Dünyası, Spor Parkı, Yeni Şantiye, Belediye Hizmet Binası ve Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı gibi hizmetleri öne çıkaran videonun 2. Bölümü, yapımında karayollarına alt yapı desteği verilen Gülüç- Kepez yolu üzerinde 21 yeni cep çalışması ile başlıyor. Video da ayrıca Gökme Köprüsünün yenilenmesi, Ereğli -Kandilli yolunu 5 km kısaltan Köseağzı yolu, 135 kilometre uzunluğunda alt yapı çalışması yapılan ilçede 145 bin ton asfalt dökümü, kiralama döneminin kapandığı, öz kaynaklar ve borçlanmadan alınan 67 yeni araç, tehlike arz eden noktalarda Karayolları standartlarında yapılan 17 kilometre oto korkuluk, 2 yeni İtfaiye İstasyonu'nun yanı sıra yeni gözetleme kuleleri, cankurtaran ve ekipman alımı ile Belediye Plajı'nın ,Batı Karadeniz'in en güvenli Plajı haline getirilmesine vurgu yapılıyor.

Kaynak: İHA