Uysal: Büyükçekmece’yi İstanbul’un en güzel ilçesi yapacağız

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı olan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'ye ilişkin projelerini anlattı. Uysal, "Büyükçekmece'yi eski günlerinde olduğu gibi, İstanbul'un en güzel ilçesi yapacağız" dedi.

AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye Başkan adayı Uysal, son 25 yıldır CHP'li belediye tarafından yönetilen Büyükçekmece'de özellikle 2008 yılından sonra Büyükçekmece'ye dahil olan beldelerin hiç hizmet alamadığını ifade etti.

Başkan Uysal, "2008 yılında Büyükşehir yasası değişti. Büyükçekmece daha öncesinde adı büyük kendisi küçük bir ilçeyken beş belde belediyesiyle birleşti ve sınır alanları gelişerek gerçekten Büyükçekmece oldu. Daha önce mücavir alan şeklindeyken sonrasında ilçe sınırları, daha önce belediyeleri olan yerlerde mahalleler oldu. Kumburgaz, Celaliye, Mimarsinan, Tepecik, Gürpınar'ın bir bölümü Büyükçekmece'ye dahil oldu ve o süreçten sonra bu belde belediyeleri kapandı. Sonrasında oralara hiç hizmet gitmemiş. Ağırlıklı olarak çok ciddi hizmet beklentisi olan bir bölgede geçmişte Başakşehir'de Belediye Başkanlığı yapmış, Büyükşehir'de Belediye Başkanlığı görevi devam eden birisinin aday olarak gelmesi Büyükçekmeceliler'de büyük heyecan uyandırmış vaziyette. Büyükşehir'in desteği ile hükümetin desteği ile buralara çok büyük hizmetler gelecek ise bu aday bunu gerçekten getirir düşüncesinin hakim olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"COĞRAFİ OLARAK BÜYÜKÇEKMECE DÜNYANIN EN GÜZEL İLÇESİ"

Büyükçekmece'ninne çok güzel bir yer olduğunu dile getiren Uysal, "Dünyada Büyükçekmece kadar coğrafi olarak daha güzel bir ilçe yok desek doğrudur aslında. Ortada, bir tatlısu gölü olan Büyükçekmece Gölü, bir koy etrafına kurulmuş bir şehir ve 22 kilometrelik çok güzel bir kumsalı olan çok güzel bir ilçe. Bir yamaçta durduğunuz zaman bir tarafta göl, öbür tarafta deniz. Bu kadar güzel bir yer. Ben İstanbul'a 1983 yılında üniversite için geldiğimde Büyükçekmece İstanbul'un görülmesi gereken 4-5 ilçesinden biriydi. Büyükçekmece'ye şehir denilirken varoş denilen yerler şehir haline geldi, ama maalesef Büyükçekmece'de o hizmetler yok. O manada Büyükçekmece'nin büyük bir hizmet ve dönüşüm ihtiyacı var. Baktığımız zaman o belde belediyeleri birleşmiş ama şehir olarak bütünleşememiş. Buralarda çok eksiklik var. Bu manada da vatandaşın bizden çok beklentisi var" diye konuştu.

"METROBÜS İLÇE MERKEZİNE KADAR GELECEK"

İstanbul'da vatandaşın en büyük probleminin ulaşım olduğunu belirten Mevlüt Uysal, Metrobüs'ün, Büyükçekmece'nin en doğu sınırı olan TÜYAP'a kadar geldiğini ancak Büyükçekmece'ye tam anlamıyla o hizmetleri verebilmek için bu hattı ilçe merkezine kadar ulaştıracaklarını kaydetti.

Uysal, Büyükçekmece'yle ilgili ulaşım projelerine ilişkin, "İstanbul Gebze'den Tekirdağ sınırına kadar olan 100 kilometre üzerine kurulmuş bir şehir. Anadolu yakasına baktığımızda Pendikbölgesinde bir şehir merkezi oluşmuş. Avrupa yakasına baktığımız zaman o bölgede oluşabilecek en güzel merkez aslında Büyükçekmece. Silivri, Çatalca gibi çevresini merkez olarak karşılayabilecek ve oluşan o merkezlerde de insanların kendi ihtiyaçlarını karşılayıp artık şehir içerisinde o baskının kalktığı merkezler oluşması gerekiyor. O manada Büyükşehir olarak da ulaşım anlamında büyük yatırımlar yapılması gerekiyor. Yine sadece metro, metrobüs değil normal yol akslarının düzenlenmesi gerekiyor.Dolayısıyla Büyükçekmece'nin, İstanbul'un sadece coğrafi olarak değil hizmet olarak da en güzel ilçesi olması gerekiyor" dedi.

ALBATROS PROJESİ

Büyükçekmece'nin göl kenarında 30 kilometrelik mutlak koruma alanı ve yeşil alan olarak göl kıyısı ve 22 kilometrelik de bir sahil şeridi olduğunu dile getiren Başkan Uysal, Büyükçekmece'de ailecek gidilecek bir gezinti alanı olmadığını ve Büyükçekmeceliler'in o ihtiyacını başka bir ilçeye giderek karşıladıklarını belirtti. Uysal, "Albatros diye bir alan var. Geçmişte turizm alanı olarak ilan edilmiş ve 1960'lı yıllardan bu yana kamp alanı olarak kullanılıyor. Buraya imar çıkartılmış ve o imar çıkartıldığı dönem de bildiğiniz üzere basında ve medyada çok gündeme geldi. CHP'li bir belediyenin yapmış olduğu o imar planı değişikliğine CHP'nin kendi partilileri, milletvekilleri gelip orada eylemler yaptılar. Biz de "Albatros geçmişte bu kadar güzel bir yer ise niye burası bu şekilde imara açılsın ki diyerek burayı iptal edeceğiz" dedik. Arkasından da mahkeme o planları iptal etti, işimizi kolaylaştırdı. Biz orayı inşallah Büyükçekmece'nin sahilinin en güzel parklarından birisi olarak inşa edeceğiz" diye konuştu.

"HAYAT TARZI ENDİŞESİ YERSİZ"

Büyükçekmeceliler'in kendisinin seçilmesi durumunda hayat tarzlarına müdahale edilmesi konusunda en ufak bir endişeye bile kapılmaması gerektiğini ifade eden Mevlüt Uysal şöyle konuştu;

"Büyükçekmece'de 25 yıllık bir Belediye Başkanı var. Büyükşehir Belediye Başkanı gelip burada aday olmuş. Hizmet yarışı dediğimizde projeleri yarıştırmaya başladığımızda 25 yıldır ne yaptın ki bundan sonra ne yapacaksın tepkisiyle karşılaşma tepkisine binaen olsa gerek AK Parti gelirse, Mevlüt Uysal gelirse, sizin burada bir hayat tarzınız var, sahilde restaurantlarınız var, bunlara müdahale eder diyerek işi başka noktalara çekiyorlar. Bunun ülkemize hiç bir faydası yok.Ben İstanbul Belediye Başkanıyım. Boğaz kenarında çok nezih mekanlarımız var. Müdahale ediyor muyuz buralara? Evet, iki sebeple ediyoruz. Bir, işini düzgün yapmıyorsa, ikincisi de başkasını rahatsız ediyorsa. Onun dışında müdahale ediyor muyuz? Hayır. İstanbul'un bunları aşmış olması gerekiyor."

KENTSEL DÖNÜŞÜM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece'de kentsel dönüşüme ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Bizim vatandaşımıza sözümüz şu; eğer biz canlı canlı bir tabutun içerisinde duruyorsak binalarımız bu kadar çürükse, bu kadar sıkıntılı ise içinde oturan vatandaşlarımız nasıl kentsel dönüşüm olur da ben kazanırım gözüyle bakmaması gerekiyor. Binamı nasıl yenileyip güvenli hale getiririm o gözle bakması gerekiyor. Her hangi bir yere gidip de burada kentsel dönüşüm yapalım desek, ertesi gün muhalefet yapmak isteyen siyasi partiler gelip elinizden buraları alacaklar, müteahhitlere verecekler, sakın vermeyin diyecekler. Maalesef bu hale dönüşüyor. Ben de Büyükçekmeceliler'e dedim ki seçilirsem kentsel dönüşümde ne yapmak istiyorsanız her imkanımla emrinizdeyim. Ben Büyükşehir'deyken 2018-19 bütçemizde 1 milyar TL ayırdım. Kanunen belediye, bütçesinin yüzde 10'unu kentsel dönüşüme ayrılabilir. Ben Büyükçekmece'de bütçemizin yüzde 10'unu her zaman kentsel dönüşüm için ayıracağım. Kim kentsel dönüşüm yapmak istiyorsa yardımcı olacağım" dedi.

Büyükçekmece'de iyi olan her ne var ise sahip çıkıp daha da geliştireceklerini ifade eden Uysal Büyükçekmece Festivali'ni daha da geliştirerek devam ettireceklerini kaydetti.Uysal, "Büyükçekmece'nin değerine değer katıp, orada halkın desteklediği ne varsa var gücümüzle ona da destek çıkarız" dedi.

DHA