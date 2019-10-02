Uysal: “Gerçek aşkımız sosyal hizmetler”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çifte Kuyular Yaşlı ve Komşu Evi'nde düzenlenen 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde , "Asfaltı ne kadar önemsiyorsak çok daha fazla sosyal hizmetleri önemsiyoruz. Kaldırımı ne kadar önemsiyorsak onu önemsediğimizin çok üstünde sosyal hizmetleri önemsiyoruz. Asıl gönlümüz, gerçek aşkımız sosyal hizmetler" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için Kızılsaray Mahallesi'nde bulunan yaşlı evinde özel etkinlik düzenledi. Etkinliğe Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal, Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan, meçli üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Asfalt hizmeti kadar, sosyal hizmetleri de önemsediklerini ifade eden Uysal, "Kaldırımı ne kadar önemsiyorsak onu önemsediğimizin çok üstünde sosyal hizmetleri önemsiyoruz. Asıl gönlümüz, gerçek aşkımız sosyal hizmetler" dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin sayıları 4 olan yaşlı evlerinde ilçe sakinlerinin yaşlılığı büyük bir keyfe dönüştürdüğünü belirten Uysal, şunları söyledi:

"Yaşlı evleri, bize has bir proje. Sayımızı 10'a yükseltmek istiyoruz. Binlerle ifade ettiğimiz insanımız buralarda nefes alıyor, mutlu oluyor. Asla hiçbir hizmeti, 10 - 15 kişiyle tasarlamıyoruz. İlçemizin 500 binlik nüfusuna bir hayat standardı vermek kaygısıyla projelerimizi tasarlıyoruz. Bütün insanlarımızı sarıp sarmalayarak, hepsini birden düşünerek bunun bir gün bütün Türkiye'mizde uygulanacağını tasarlayarak, yaptığımız her işte "Bir gün bütün Türkiye'mizde bu olsun" diyerek, onun aşkı, heyecanı, vatan sevgisiyle, insan sevgisiyle çalışıyoruz. Ama inanın asıl olan sizsiniz. Sizler olmasanız bütün bunlarını bir anlamı yok. İnsanımız yoksa hizmetin de bir anlamı yok"

Dans gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, yaşlı evlerinde üretilen ürünlerin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Kaynak: İHA