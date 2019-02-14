Uysal Sağlık Meslek Lisesi’nde öğrencilerle buluştu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Opr. Dr. Hüseyin Uysal ilçede faaliyet gösteren Kandilli Sağlık Meslek Lisesi'nin "Hastalıkları uzmanından öğreniyoruz" konulu konferansına katıldı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal Kdz. Ereğli Kandilli Sağlık Meslek Lisesi'nde "Hastalıkları Uzmanından Öğreniyoruz" konulu konferansına katılarak "Guatr-İyot" konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Başkan Uysal konferansta okul konferansına davetleri için teşekkür ederken konuşmasında şu ifadelere yer verdi, "Kandilli Sağlık Meslek Lisesinde, "Hastalıkları uzmanından öğreniyoruz" konulu konferansta, "Guatr-İyot" konusunda bildiklerimizi sevgili öğrencilerimizle paylaştık. Nazik davetleri için okul yönetimine, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyor, eğitim çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: İHA