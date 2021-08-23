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  3. "Uyum Eğitimi" bugün başlıyor! İşte "Uyum Eğitimi" esasları

"Uyum Eğitimi" bugün başlıyor! İşte "Uyum Eğitimi" esasları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1-3 Eylül arasında uygulanacak olan uyum eğitimlerinin esasları belli oldu. MEB tarafından tüm illere gönderilen açıklamada, öğretmenlerin 31 Ağustos Salı günü göreve başlayacağı ve eğitim öğretim yılı hazırlıkları ile uyum eğitimine yönelik planlamalar sebebiyle okula uyum eğitimlerinin 1-3 Eylül'de yapılacağı hatırlatıldı.

"Uyum Eğitimi" bugün başlıyor! İşte "Uyum Eğitimi" esasları

Milli Eğitim Bakanlığının aktardığı yazılı açıklamada, öğrencilerin okullarına etkin bir şekilde uyum  sağlaması için uyum eğitimi uygulamalarının belirlenen temeller çerçevesinde uygulanmasının önem arz ettiği vurgulandı. Durum böyleyken, genelge kapsamında eğitim ve öğretim yılının başladığı 6 Eylül itibarıyla ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5'inci sınıf öğrencilerinin eğitim ortamına uyumlarının sağlanması için gerekli rehberlik çalışmalarına başlanılacak.

Uyum Eğitimi bugün başlıyor! İşte Uyum Eğitimi esasları

ÖĞRENCİLERİN OKULA AİDİYET DUYGUSU GELİŞECEK

  • Uyum etkinlikleri bağlamında oyun temelli etkinliklere ve öğrencilerin okula aidiyet duygusunu pekiştirecek faaliyetlere yer verilecek.
  • Öğrencilerin öğretmenler gözetimi doğrultusunda drama, oyun sosyal ve sportif etkinlikler yoluyla öğrenme ortamını, okulunu, sınıfını, arkadaşlarını tanıması ve okul kurallarını benimsenmesi sağlanacak.
  • Velilere ve öğrencilere koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske kullanımı, hijyen, fiziki mesafe, kişisel temizlik, sağlıklı beslenme, uyku düzeni, öz bakım ve benzeri konularda bilgilendirmeler yapılacak.
  • Okul rehber öğretmen/psikolojik danışmanları uyum çalışma süreç ve etkinliklerine aktif olarak katılacak. Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak.

Uyum Eğitimi bugün başlıyor! İşte Uyum Eğitimi esasları

"ÇOCUKLARIN KAYGILARINI GİDERMEK İÇİN YANLARINDA OLMALISINIZ"

Uzun zamandır okula gitmeyen öğrenciler, yeni eğitim öğretime nasıl adapte olacaklar?

Eğitim Bilimleri Uzmanı Ömer Akar, "Okula ilk geldikleri günün teneffüsünde çocuklar hiç sosyalleşmeden cebindeki telefonları çıkarıp hiç teneffüse çıkmadan, oturdukları sıralarda telefonlarıyla sosyal medyada iletişime devam ettiler; ama akabinde hemen 2 hafta sonrasında çocuklarımızın hemen kaynaştığı, bazı şeylere dikkat ederek keyif aldığını beraber zaman geçirdiklerini görüyoruz" dedi.

Okula uyum sürecinde çocukların kaygılarını gidermek için velilerin onların yanında olması gerektiğini belirten Akar, "Çocuklarımızda tabii bu sürecin sonunda bazı kaygılar gelişti. Bu kaygıları gidermek için onları rahatlatmak için yanlarında olmaları gerekiyor" diye konuştu.

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