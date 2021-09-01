Uyum Haftası nedir 2021? Uyum Haftası ne zaman, saat kaçta başlıyor 2021? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

UYUM HAFTASI NEDİR 2021?

Uyum Haftası, sınıf öncesi (Anaokulu-Anasınıfı) öğrencileri ile ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula alışabilmesi için uygulamaya koyulan bir sitemdir.

UYUM HAFTASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların 6 Eylül'de açıklanacağı haberinin gelmesinin ardından sınıf öncesi (Anaokulu-Anasınıfı) öğrencilerin uyum haftasına ne zaman başlayacağı ile ilgili tarih kesinleşti. Alınan bilgiler ışığında net bir saat verilmezken Uyum Haftasının 31 Ağustos - 3 Eylül 2021 tarihleri arasında olacağı belirtildi.

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları, 31 Ağustos 2021 Salı günü başlarken birinci dönem, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

Taşımalı eğitim öğrencileri de yerel imkanlar ölçüsünde uyum eğitiminden yararlandırılacak. Uyum haftasında katılım ise gönüllülük esasına bağlı olacak.

UYUM HAFTASININ AMACI

- İlkokul 1. sınıf başlarken, oryantasyon haftası çok önemli bir yere sahiptir.

- Öğrenciler yeni bir okul, yeni bir sınıf, yeni arkadaşlar ve yeni bir öğretmen ile tanışır.

- Uyum haftasındaki etkinlikler için önceden planlama ve hazırlık yapılmalıdır.

- Özel gereksinimli çocuklar için gerekli önlemler alınmalıdır.

- Sınıfta ana dili farklı olan çocuklar için kaynaştırma eğitimine yönelik çalışmalara ayrıca yer verilmelidir.

- Çocukların hassas bir dönemde olduğu dikkate alınarak onlara duygusal açıdan yaklaşılmalı ve okula yönelik kaygıları azaltılmalıdır.

- Etkinliklerin süresi okul ve çevre şartlarına göre düzenlenmelidir.

- Oryantasyon-Uyum Haftası Programı rehber öğretmenlerle birlikte hazırlanmalıdır.