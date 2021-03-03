Müge Anlı programında "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA) tanıtıldı. UYUMA uygulamasını telefona indirilerek, uyuşturucuyla satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde, uygulama aracılığı ile polis ekiplerine kısa sürede bildiri yapabiliniyor. Peki; UYUMA uygulaması nedir, nasıl kullanılır? UYUMA uygulaması nasıl indirilir?

UYUMA UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Türkiye'de başta gençler olmak üzere toplum açısından büyük tehlike arz ediyor. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumun da bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması artık aktif olarak kullanılmaktadır.

UYUMA UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Uygulamayı indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. Bu uygulama T.C. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonudur.

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