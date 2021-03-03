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UYUMA uygulaması nedir, nasıl kullanılır? UYUMA uygulaması nasıl indirilir?

Uyuma uygulaması nedir, nasıl kullanılır? Uyuma uygulaması nasıl indirilir? Müge Anlı canlı yayında Uyuma uygulamasını tanıttı. Uyuşturucu ile mücadelede halkın desteğini almayı amaçlayan Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuma uygulaması ile vatandaşlardan gelen bildiri ile olay yerine giderek kolaylıkla uyuşturucu satan içen kişileri yakalayabilecek. İşte detaylar...

UYUMA uygulaması nedir, nasıl kullanılır? UYUMA uygulaması nasıl indirilir?

Müge Anlı programında "Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu" (UYUMA)  tanıtıldı. UYUMA uygulamasını telefona indirilerek, uyuşturucuyla satışı ve kullanımıyla ilgili herhangi bir olay gözlendiğinde, uygulama aracılığı ile polis ekiplerine kısa sürede bildiri yapabiliniyor. Peki; UYUMA uygulaması nedir, nasıl kullanılır? UYUMA uygulaması nasıl indirilir?

UYUMA UYGULAMASI NEDİR, NASIL KULLANILIR?

Türkiye'de başta gençler olmak üzere toplum açısından büyük tehlike arz ediyor. Uyuşturucu ile etkin mücadelede kolluğun suç ile mücadelesi kadar, toplumun da bu konuda bilinçlendirilmesi gerekiyor.

 Emniyet Genel Müdürlüğü'nün tamamen yerli ve milli bir yazılımla gerçekleştirdiği, akıllı telefonlardan Google Play Store ve Apple sanal mağazalarından ücretsiz olarak temin edilebilen UYUMA Uygulaması artık aktif olarak kullanılmaktadır. 

UYUMA uygulaması nedir, nasıl kullanılır? UYUMA uygulaması nasıl indirilir?

UYUMA UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Uygulamayı indirmek için aşağıdaki linke tıklayınız. Bu uygulama T.C. İçişleri Bakanlığı Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonudur. 

UYUMA PROJESİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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